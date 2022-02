« Le crime lui va si bien » du 18 février 2022 : ce soir l’épisode « Mauvais rôle » sur France 2

5 ( 2 )

« Le crime lui va si bien » du 18 février 2022. Après le carton d’audience des précédents épisodes, nouvel épisode inédit pour la série portée par Claudia Tagbo « Le crime lui va si bien » diffusée sur France 2.







Publicité











Publicité





Rendez-vous dès 21h10sur France 2 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV durant 7 jours.

« Le crime lui va si bien » du 18 février 2022 : votre épisode de ce soir

Épisode 4 : Mauvais rôle

Dix ans que Gaby n’avait pas revu Antoine, son ex-mari et père de son fils.

C’est sur le plateau de tournage d’une série policière, dont il est le comédien principal et Gaby la conseillère technique, que les retrouvailles mouvementées ont lieu.

Mais lorsque Gaby et Céline découvrent sur une décharge le cadavre mutilé d’une joueuse de poker, très vite la fiction va rejoindre la réalité …



Publicité





Le saviez-vous ?

Les deux derniers épisodes ont réalisé un vrai carton d’audience en réunissant plus de 6.4 millions de téléspectateurs (25,8 % PdA) l’année dernière.

La bande-annonce

On termine comme toujours avec les images et la bande-annonce…

Nouvelle saison de #LeCrimeLuiVaSiBien le 18 février à 21h10 sur @France2tv !🕵🏾‍♀️

Hâte de vous dévoiler ces nouveaux épisodes ❤️

🌺 #Atoutbientot pic.twitter.com/rzP0e0SNfW — Claudia Tagbo (@ClaudiaTagbo) February 9, 2022

Retrouvez la capitaine Gaby Molina dans une nouvelle enquête inédite ce soir dès 21h10 sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note