« Balthazar » du 31 mars 2022 : un seul épisode inédit ce soir « Eros et Thanatos » sur TF1

« Balthazar » du 31 mars 2022. Balthazar est de retour ce soir sur TF1 pour la suite de la 4ème saison inédite. Rappelons que cette nouvelle saison est notamment rythmée par le nouveau binôme : Tomer Sisley et Constance Labbé ! Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1, et ce durant 7 jours… Attention un seul épisode inédit ce soir.







« Balthazar » du 31 mars 2022

Épisode « Eros et Thanatos » : Une équipe de documentaristes intègre l’IML pour réaliser un reportage… alors qu’Eddy et Fatim ne s’adressent plus la parole et qu’entre Olivia et Balthazar, c’est la guerre. En parallèle, un squelette est découvert. Quel est le lien entre la victime et cette expédition de spéléologie deux ans auparavant ? Balthazar et Camille vont plonger dans les profondeurs de l’âme humaine… et n’en ressortiront pas indemnes.

Rediffusions dès 22h05

Pas moins de 4 épisodes en rediffusion prendront le relais en seconde partie de soirée… »

👉 « Dos au mur » dès 22h05

👉 « Contre tous » dès 23h15

👉 « Puzzle » dès 00h20

👉 « En apparence » dès 1h25



Bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce

« Balthazar » revient ce soir sur TF1. Serez-vous toujours aussi nombreux à le suivre ?

