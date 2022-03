« Pékin Express » du 31 mars 2022 : ce soir, l’étape la plus difficile pour un accès en demi-finale (vidéo)

4.4 ( 7 )

« Pékin Express » du 31 mars 2022. Ce soir sur M6, épisode 8 de « Pékin Express : sur les terres de l’aigle royal ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et streaming gratuit sur 6PLAY. Cette semaine c’est probablement l’étape la plus difficile depuis le début de l’aventure mais il faut dire qu’elle ouvre les portes de la demi-finale !







Publicité











Publicité





« Pékin Express » du 31 mars 2022

Pour cette 8e étape de l’aventure, les candidats vont découvrir un des joyaux de la Jordanie : le désert du Wadi Rum. Ils y effectueront un trek de 11 km à dos de chameaux avec une mission d’équilibre des plus redoutables sous une chaleur proche de 40 degrés, jusqu’à la magnifique vallée de la lune. Si cette traversée sera une véritable épreuve pour les candidats, un des binômes craquera et se posera la question cruciale de savoir s’il est en capacité physique de continuer. Une soirée à la belle étoile au milieu du désert sera l’occasion pour les candidats de partager des moments d’émotion.

Le quizz express fera son retour, ce qui bouleversera la course et redistribuera toutes les cartes dans le classement. La course jusqu’à la capitale jordanienne Amman sera plus serrée que jamais et offrira une arrivée inattendue et sous le signe de l’émotion.

Après ces deux étapes en Jordanie, les binômes se prépareront à découvrir le 4e pays de cette route « Sur les terres de l’aigle royal ». Qui sera le binôme éliminé aux portes des Émirats Arabes Unis ?



Publicité





Bande-annonce vidéo

Voici le teaser vidéo de cette nouvelle soirée d’aventures !

"Ce sera physiquement l'étape la plus difficile"

Pour accéder aux demi-finales, il faudra réussir la traversée du désert 🐫#PekinExpress, jeudi à 21.10 pic.twitter.com/Pgoof2Offt — M6 (@M6) March 28, 2022

Alors qui sera éliminé de cette 8ème étape ? Qui seront les binômes qualifiés pour la demi-finale ? Rendez-vous ce soir sur M6 pour connaître la réponse !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note