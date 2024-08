Balthazar du 9 août 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





Balthazar du 9 août 2024 – Ce vendredi soir, TF1 rediffuse de nouveau des épisodes de la série Balthazar. Au programme, pas moins de 6 épisodes de la série portée par Tomer Sisley.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Balthazar du 9 août 2024 : vos épisodes ce soir

Saison 5 épisode 4 « La vérité est ailleurs » : Alors que Balthazar s’efforce d’assumer son rôle de père pour Alice et de gérer les répercussions de sa nuit passée avec Olivia, il est appelé sur une affaire étrange. Un bus de retraités a été retrouvé vide dans un champ, ses six passagers âgés ayant mystérieusement disparu. Le chauffeur évoque une grande lumière blanche, et les enquêteurs découvrent un immense crop circle sur les lieux. Pourrait-il s’agir d’extraterrestres ?

Saison 5 épisode 5 « Famille parfaite » : Balthazar et Camille sont appelés sur une scène de crime spectaculaire : une famille composée du père, de la mère et du fils a été exécutée sur une aire d’autoroute. Balthazar découvre rapidement que cette famille était factice : aucun des membres ne se connaissait avant de monter dans la voiture. Chaque victime avait accepté de participer à cette mascarade pour transporter de la drogue, qui a désormais disparu. Qui les a tués et volé la drogue ?



Saison 5 épisode 6 « Game over » : Camille apprend que Maya s’est évadée de prison avec l’aide d’Alexandre. Le duo infernal est de retour. Quels sont leurs objectifs ? S’en prendre à Alice ? Alors que Balthazar est rongé par l’inquiétude, Camille se réveille… dans un cercueil, enterrée vivante.

Saison 1 épisode 4 « Les âmes soeurs » : Dans un cinéma, le corps d’une jeune femme ensanglantée gît sur le sol. Balthazar se fige en réalisant que ce sang n’est pas le sien, mais celui de son fiancé, Lucas, qu’il parvient à sauver in extremis. En explorant la vie de ce couple, Hélène et Raphaël vont découvrir des secrets inavouables…

Saison 1 épisode 5 « La vie en miettes » : Dans la Seine, des morceaux de corps sont découverts. Balthazar réalise qu’il s’agit de deux individus : un père de famille veuf et un proviseur de lycée apparemment sans histoire et sans lien apparent. À l’exception de Léo, 17 ans, le fils de la première victime, qui fréquentait le lycée dirigé par la seconde. Quels secrets cache le jeune homme ?

Saison 1 épisode 6 « Les disparues » : Balthazar est appelé en renfort pour un carambolage automobile. Un problème surgit : l’une des victimes, une jeune femme en robe de princesse, était déjà morte bien avant l’accident. Son corps a probablement été transporté dans l’une des voitures impliquées.