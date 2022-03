« Ce que Pauline ne vous dit pas » du 16 mars 2022 : ce soir c’est déjà l’heure du final !

4.9 ( 7 )

« Ce que Pauline ne vous dit pas » du 16 mars 2022. Ce soir, suite et fin de la mini-série de France 2 « Ce que Pauline ne vous dit pas »… Oui c’est déjà l’heure du final car série ne compte que 4 épisodes ! Dans « Ce que Pauline ne vous dit pas » tout accuse Pauline de la mort de son ex-mari, son attitude, ses mots et ses proches. La juge décide de ne pas la lâcher.







Épisode 3 : Depuis la maison d’arrêt, Pauline tente de joindre son fils Damien. Mais Blandine et Bernard, ses beaux-parents, l’en empêchent. Pauline reçoit la visite d’Enzo, son ex-petit ami, et refuse son aide. Devant Morgane Sabaly, la juge d’instruction chargée de l’affaire, elle demande à changer d’avocat et clame à nouveau son innocence. Enzo demande à un vieil ami, Willy, avocat, de la défendre. Il parvient à obtenir la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Pauline. Malgré l’opposition de Blandine et Bernard, Pauline récupère ses enfants, Damien et Rose.

Épisode 4 : La diffusion d’une vidéo compromettante pour Pauline sur les réseaux sociaux contraint la juge des affaires familiales à placer ses enfants Damien et Rose dans un foyer. Quelques mois plus tard, lors du procès aux assises, Willy défend Pauline avec brio. Après des jours d’un procès éreintant, la cour se retire pour délibérer. Pauline, Enzo, Willy, Blandine, Bernard et Romain attendent le verdict. Mais le jury est invité se réunir à nouveau dans la salle du procès car des pièces à conviction viennent de faire leur apparition et changent alors la donne.

La bande-annonce

