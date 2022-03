Ici tout commence du 21 mars : Lionel déterminé à saboter la plat de Deva (résumé + vidéo épisode 360)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 21 mars, résumé et vidéo de l’épisode 360 – Lionel est déterminé à saboter la dernière chance de Deva ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Deva est en cuisine avec Greg et Eliott, Lionel débarque et s’attaque à leur plat ! Il veut venger son père !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 360



Le plat que Deva a imaginé pour convaincre le préfet est plus qu’à la hauteur. Greg et Eliott sont impressionnés ! Mais Lionel est bien décidé à lui mettre des bâtons dans les roues pour se venger de l’accident de son père…

Un nouvel arrivant fait une entrée remarquée à l’Institut… Il y a de l’orage dans l’air chez les Teyssier. Sur un coup de tête, Clotilde prend une importante décision.

Ici tout commence – extrait vidéo du 21 mars

