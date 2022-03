« Koh-Lanta, Le Totem Maudit » : qui a été éliminé lors de l’épisode 4 ? (résumé + replay 15 mars)

5 ( 8 )

Koh-Lanta, Le Totem Maudit, épisode 4 du mardi 15 mars 2022 – C’est parti pour l’épisode 4 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit », après l’élimination de Samira chez les rouges lors du dernier conseil.







La bouteille annonce déjà le jeu de confort. Et le totem maudit va encore frapper ! La récompense présentée par Denis est incroyable : des objets de confort pour améliorer le camps ! Un hamac, des nattes, des fauteuils en bois flotté, et des coussins. Tous en rêvent ! Et en plus, des outils, et des smoothies.







Jean-Charles, toujours blessé au pouce, ne disputera pas l’épreuve. C’est serré mais la victoire est pour les jaunes. Les rouges héritent de la malédiction du totem maudit : l’équipe gagnante doit choisir 2 aventuriers qui iront sur un îlot hostile jusqu’à l’immunité. Ils auront une mission à faire et en cas d’échec, ça leur donnera un désavantage sur l’immunité. Maxime et Jean-Philippe sont désignés par les jaunes !

Les 2 rouges arrivent sur leur îlot. Un parchemin les attend, on leur explique qu’ils doivent retrouver 2 talismans avant la nuit. En cas d’échec, toute leur tribu sera frappée par la malédiction du totem maudit avec un désavantage pour l’immunité !



De leur côté, les jaunes ramènent tous les objets de confort, ils sont ravis. Mais Yannick est très fatigué et se montre désagréable avec Colin.

Maxime finit par trouver un talisman. Jean-Philippe trouve le 2ème, ils sont heureux et soulagés.

Place à l’épreuve d’immunité. Maxime et Jean-Philippe informent leurs équipiers qu’ils ont rempli leur mission, il n’y aura donc pas de malédiction ! Chaque équipe doit former une colonne avec un guide et des aveuglés. Et cette fois, c’est une victoire des rouges !

Les jaunes vont devoir affronter le conseil. Avec deux bracelets maudits, Yannick est clairement en danger. Denis procède au dépouillement et il y a égalité entre Stéphanie et Benjamin ! Ils doivent tous revoter uniquement entre ces deux là. Et c’est encore une égalité ! Denis procède donc à un tirage au sort ! C’est Benjamin qui tire la boule noire, il est donc éliminé.

Si vous avez manqué l’épisode 4 ce mardi 15 mars 2022, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 22 mars pour suivre l’épisode 5 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit ».

