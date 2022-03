«  L’île aux 30 cercueils  » : premières images de la nouvelle série évènement de France 2 avec Virginie Ledoyen

5 ( 3 )

« L’île aux 30 cercueils » : nouvelle série évènement avec Virginie Ledoyen, dès le 21 mars 2022 sur France 2. Qui pourra en réchapper ? Dans cette adaptation du roman de de Maurice Leblanc, Christine Vorski revient sur son île natale de Sarek. Mais une terrible malédiction semble se réveiller dans le même temps…







« L’île aux 30 cercueils » : histoire, résumé

Christine vit une vie tranquille avec son mari Raphaël jusqu’au jour où elle reçoit une mystérieuse vidéo sur son portable. On y voit des images de son accouchement à Sarek, l’île où elle a grandi. Christine découvre avec horreur que son enfant annoncé mort-né a été assassiné. Elle est désormais hantée par ces questions : qui a tué son fils, et pourquoi ? Malgré l’avis de son mari, elle décide de retourner sur l’île qu’elle a quittée quinze ans plus tôt. Alors que Christine cherche la vérité sur son fils, une série de morts attise la terreur chez les habitants de Sarek. Il semblerait que son retour ait réveillé la prophétie des Trente Cercueils…

Casting

Virginie Ledoyen (Christine Vorski), Charles Berling (Raphaël Vorski), Stanley Weber (Stéphane Maroux), Jérémy Gillet (Paul/Aurélien), Dominique Pinon (Horacio), Jean-François Stévenin (Henri Dormont), Noam Morgensztern de la Comédie-Française (Le Père Favre), Martine Chevallier (Soizick Maroux), Thomas Mustin (Rémy), Manon Valentin (Lou), Adama Niane (Yannick Lantry), Marilyne Canto (Marie), Maxime Bailleul (Arthur Trevenec), Tom Rivoire (Max), Eddy Del Pino (Gaspard), Cathy Cerda (Josée Brechart-Archignat), Nicky Marbot (Maguennoc), Jina Djemba (Solène Du Guermeur), Anastasia Robin (Emilie Clavel)

Premières images

En attendant de découvrir la série, voici les premières images avec la bande-annonce…



« L’île aux 30 cercueils » débarque le lundi 21 mars 2022 sur France 2 et sur France.TV

