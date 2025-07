« Notre Nouveau Monde : Quand la Terre nous surprend » : le documentaire ce soir sur France 2 (8 juillet 2025)

Publicité





« Notre Nouveau Monde : Quand la Terre nous surprend » au programme TV du mardi 8 juillet 2025 – Ce mardi soir, France 2 diffuse le documentaire inédit « Notre Nouveau Monde : Quand la Terre nous surprend ».





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Notre Nouveau Monde : Quand la Terre nous surprend » – présentation

Notre monde en mutation révèle l’extraordinaire capacité d’adaptation de la nature face au réchauffement climatique. Les écosystèmes se transforment, les animaux et les plantes migrent à la recherche de conditions plus favorables, et leurs comportements évoluent pour survivre.

Aux quatre coins du globe, des hommes et des femmes se retrouvent en première ligne. Face à ces bouleversements rapides, ils inventent des solutions pour s’adapter et accompagner les mouvements de la nature. Ces témoins privilégiés nous font découvrir un monde en pleine renaissance et nous transmettent un message porteur d’espoir.



Grâce à des effets spéciaux saisissants, ce film dévoile les spectaculaires métamorphoses des paysages : la progression des forêts, la migration des coraux, le verdissement des montagnes libérées par la fonte des glaciers… Autant de transformations qui redessinent peu à peu les contours de notre nouveau monde.

VIDÉO bande-annonce

