Rugby : le match France / Angleterre, à suivre en direct, live et streaming ce soir (samedi 19 mars 2022)

La rencontre France / Angleterre est le dernier match du Tournoi des Six Nations 2022. Sur quelle chaîne le regarder ? Quelle diffusion en streaming ? À quelle heure ? Sachez d'abord qu'il se joue ce soir depuis le Stade de France. Et il sera diffusé en direct et en exclusivité sur France 2 à partir de 21 heures !







France / Angleterre, à suivre en direct, live et streaming ce soir

Ce soir, samedi 19 mars 2022, à partir de 20.50, France 2 vous propose de suivre en direct et en exclusivité le dernier match du Tournoi des Six Nations 2022. Symbole de la rivalité ovale franco-anglaise, le crunch est la rencontre la plus attendue de tous les amoureux du rugby.

Après avoir défié les plus grandes nations européennes, les hommes de Fabien Galthié se préparent à une véritable bataille acharnée afin de s’imposer face au XV de la Rose et pourquoi pas remporter le trophée, qui leur échappe depuis 2010.

Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili commenteront ce match, accompagnés de Cécile Grès, pour les interviews en bord de terrain.



Cédric Beaudou et Vincent Clerc présenteront, quant à eux, le magazine XV/15, afin de décrypter et débriefer les enjeux de la rencontre.

Vous avez aussi la possibilité de suivre le match en direct et en live streaming sur France.Tv en choisissant la fonction DIRECT

Le direct et le streaming c’est aussi sur FranceTV SPORT

Plus tôt dans l’après-midi

Un peu plus tôt dans l’après-midi, toujours sur la même chaîne, retrouvez les matchs Pays de Galles / Italie à 15h05 et Irlande / Écosse à 17h35

Et pour les amoureux du XV de France, rendez-vous à partir de 14 heures pour découvrir le documentaire « Une si longue attente », un reportage inédit de 52 minutes, véritable immersion au sein de l’équipe.

