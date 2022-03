« Secrets d’histoire » du 21 mars 2022 : ce soir (re)découvrez « Vauban, le Roi et les forteresses » sur France 3

4.9 ( 8 )

« Secrets d’histoire » du 21 mars 2022. Ce soir (re)faites connaissance avec un personnage méconnu et pourtant tellement passionnant : « Vauban, le Roi et les forteresses ». Un numéro de « Secrets d’histoire » déjà diffusé en septembre 2020. Si vous ne l’avez pas vu, ou que vous souhaitez le revoir, rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours.







Publicité











Publicité





« Secrets d’histoire » du 21 mars 2022 : votre émission

Secrets d’histoire et Stéphane Bern vous entraînent à la découverte d’un ingénieur, architecte, urbaniste, hydraulicien, économiste et stratège : Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban, parfois comparé à Léonard de Vinci ! Si Louis XIV lui doit sa gloire militaire, ce touche-à-tout est connu dans le monde entier car il est le père d’un système de fortification unique, la fameuse ceinture de fer, chapelet d’une centaine de places fortes spectaculaires distribuées sur le pourtour du pays.

Grâce à ce système savant et adapté au terrain, Vauban transforme la France en « pré carré », fixant nos frontières naturelles et protégeant la France des invasions pour une bonne centaine d’années.

Pourtant, ce Bourguignon bon vivant, qui a une passion pour son domaine de Bazoches dans le Morvan et qui entretient une femme dans chaque forteresse, est beaucoup plus qu’un homme de guerre.



Publicité





Peu d’hommes sont autorisés à s’adresser à Louis XIV en toute franchise : Vauban est de ceux-là. Parcourant plus de 3 000 kilomètres par an pendant un demi-siècle, il sillonne le pays en tous sens, ce qui fait de lui l’un des Français qui connaît le mieux l’envers du grand règne. Cet humaniste d’origine modeste doit sa réussite à son talent ; aussi est-il sensible aux souffrances de ce peuple qui se sacrifie en silence pour la gloire du roi. Soucieux de réformer ce qui ne va pas, Monsieur de Vauban devient petit à petit la mauvaise conscience de Louis XIV ! Qu’il aborde le sort des protestants persécutés, la question du cochon dans les campagnes ou la réforme des impôts, son amour du bien public le pousse à dire la vérité au Roi Soleil, au risque de la disgrâce…

Du château de Bazoches en Morvan, dans la région de Vézelay, aux forteresses de Lille et de Neuf Brisach — des chefs-d’œuvre —, de la baie de Morlaix au superbe château d’Ussé en Touraine qui abrita sa fille cadette, de l’hôtel des Invalides à la forteresse de Montmédy, Secrets d’histoire vous propose de partir à la rencontre d’un des personnages les plus attachants du règne de Louis XIV…

Un personnage méconnu et pourtant tellement passionnant ! « Vauban, le Roi et les forteresses » : un numéro inédit de @secretshistoire avec @bernstephane, à découvrir lundi à 21.05 ! 🔝 pic.twitter.com/OwjBIVthME — France 3 (@France3tv) September 11, 2020

Avec la participation de…

— Joël Cornette (historien)

— Jean-Christian Petitfils (historien)

— Michèle Virol (historienne)

— Dominique Le Brun (biographe)

— Isaure Boitel (historienne)

— Alain Monferrand (président de l’Association Vauban)

— Amaury de Sigalas, descendant de Vauban

— Arnaud d’Aunay, descendant de Vauban

« Vauban, le Roi et les forteresses » : un numéro inédit de « Secrets d’histoire » avec Stéphane Bern à découvrir ce soir dès 21h05 sur France 3 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note