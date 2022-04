« Balthazar » du 14 avril 2022 : déjà le dernier épisode de la saison ce soir sur TF1

5 ( 2 )

« Balthazar » du 14 avril 2022. Balthazar est de retour ce soir sur TF1 pour la suite et la fin de la 4ème saison inédite. Rappelons que cette nouvelle saison a notamment été rythmée par le nouveau binôme : Tomer Sisley et Constance Labbé ! Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1, et ce durant 7 jours… Ce soir l’ultime épisode « Si ce n’est toi ».







Épisode « Si ce n’est toi »

Balthazar est inculpé pour double homicide. Est-il ce monstre qu’on lui décrit ? Et quels sont ces souvenirs qui le harcèlent ? Balthazar n’a pas le choix. Il s’évade. Sa fuite va l’emmener bien plus loin que ce qu’il imaginait. Pour, enfin, remettre en question tout ce en quoi il croyait.

La bande-annonce

Voici la bande-annonce du final de la saison



Rediffusions dès 22h05

Pas moins de 4 épisodes en rediffusion prendront le relais en seconde partie de soirée… »

👉 « À la folie » dès 22h05

👉 « Noces rouges » dès 23h15

👉 « Eros et Thanatos » dès 00h20

👉 « Souviens-toi » dès 1h25

« Balthazar » revient ce soir pour la dernière fois de la saison sur TF1. Serez-vous toujours aussi nombreux à le suivre ?

