« Envoyé spécial » du 14 avril 2022 : sommaire et reportages de ce soir sur France 2

« Envoyé Spécial » du jeudi 14 avril 2022.







Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé Spécial » du jeudi 14 avril 2022: sommaire et reportages de ce soir

✔️ Très chères voitures

Les prix de l’essence au plus haut, les contrôles techniques renforcés, les pièces détachées introuvables, les voitures d’occasion hors de prix : dans les zones rurales, les garages automobiles se retrouvent, aujourd’hui, au cœur des préoccupations et des difficultés quotidiennes des Français. « Envoyé spécial » a mis les mains dans le cambouis aux côtés de ceux qui ont besoin de leur voiture pour continuer à vivre et à travailler.

Un reportage de Clémentine Mazoyer et Bassel Al Hamwi / STP Productions.



✔️ Beuvry : la bataille pour le peuple

Notre reporter est revenu dans sa ville natale du Pas-de-Calais, pour chercher à comprendre pourquoi, alors qu’elle élit depuis longtemps des maires de gauche, elle place le Rassemblement national en tête, à chaque élection présidentielle, depuis vingt ans. Que s’est-il passé dans cet ancien bassin minier pour que les habitants votent à l’extrême droite ? Pourquoi cette méfiance envers les partis traditionnels ? « Envoyé spécial » vous raconte cette bataille au sommet pour capter les voix des classes populaires.

Un reportage d’Arnaud Muller.

✔️ A la mémoire des morts de Boutcha

Que s’est-il passé dans les rues de Boutcha pendant l’occupation de l’armée russe ? La ville, proche de Kiev, la capitale, n’en finit pas de découvrir des victimes civiles dans ses rues et ses bâtiments, dévastés par les combats. Les vivants cherchent leurs proches et découvrent l’ampleur du désastre qui a frappé leur cité devenue martyre. « Envoyé spécial » a rencontré ces Ukrainiens qui sont bouleversés de voir, dans leur ville, des charniers à ciel ouvert.

Un reportage d’Elise Menand, Violaine Vermot-Gaud, Perrine Bonnet et Audrey Le Narvor.

✔️ Quand le ski passe au vert

Avec des hivers de plus en plus chauds et toujours plus d’exigences écologiques, les stations de sports d’hiver doivent apprendre à se passer du ski. A Céüse, dans les Hautes-Alpes, et Puigmal, dans les Pyrénées-Orientales, les domaines skiables étaient en faillite. Comment peuvent-ils s’en relever ? Le pari du ski vert peut-il, ou pas, être gagné ? « Envoyé spécial » a enquêté auprès de ceux qui essaient d’inventer la montagne de demain.

Un reportage de Yannick Sanchez, Juliette Jonas, Antonin Dorian Sayada et Matthieu Le Rue.

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

