Capitaine Marleau du 2 avril 2022 : ce soir l’épisode inédit « Un homme qui brûle » (histoire et interprètes)

4 ( 4 )

Capitaine Marleau du 2 avril 2022 : ce soir l’épisode inédit « Un homme qui brûle ». Ce soir la plus déjantée des capitaines de la gendarmerie vous donne rendez-vous dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première, replay et streaming sur France.TV durant 7 jours pour l’épisode « Un homme qui brûle ». Un épisode inédit dont Gérard Darmon et Elie Semoun sont les guests !







Publicité











Publicité





Capitaine Marleau du 2 avril 2022

Une jeune femme, Lily Terrier, est retrouvée empoisonnée au cyanure dans le salon de coiffure où elle travaille.

Marleau découvre des lettres d’amour que Frédéric Lefranc, acteur et metteur en scène au théâtre municipal, avait adressées à la victime.

Et comme il s’apprête à donner Othello, le drame de la jalousie n’est sans doute pas loin…

Mais l’enquête met à jour le passé de Lily, un passé ombrageux. Et si Frédéric Lefranc, son épouse et leurs trois filles en savaient beaucoup plus qu’ils ne veulent bien l’avouer ?

Histoire et interprètes

Corinne Masiero (Capitaine Marleau)

Gérard Darmon (Frédéric Lefranc)

Elie Semoun (Lieutenant Hazarski)

Anne Alvaro (Madeleine Lefranc)

Claire Nebout (Geneviève)

Yara Pilartz (Cordélia,Lefranc)

Sélène Assaf (Emeline Lefranc)

Marie Dompnier (Lily Terrier)

Adam Celik (Luigi del Pirandello)

Jean-Claude Bolle-Reddat (Jean Pilori)

Agathe Natanson (Anaïs Pilori)

Marius Colucci (Légiste Oscar Langevin)

Stéphane Rideau (Michaël Terrier)…

La bande-annonce

Comme souvent, on termine avec les images, celles de la bande-annonce de votre épisode inédit



Publicité





Juste après

Dès 22h55 (re)découvrez l’épisode « Philippe Muir » .

En passant au petit matin dans son entreprise de transport, Philippe Muir trouve sa comptable, assassinée. Il part aussitôt se réfugier chez sa sœur Blanche Muir qui prévient la police. La policière Marleau est chargée de l’enquête. Elle déstabilise par son humour particulier. Et tout joue en défaveur de Philippe… plusieurs femmes étant mortes autour de lui : sa première petite amie, son épouse et maintenant sa comptable.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note