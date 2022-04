Demain nous appartient du 22 avril : Ophélie retient les Moreno en otages (résumé + vidéo épisode 1170 en avance)

5 ( 2 )

Demain nous appartient du 22 avril 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1170 de DNA – Ophélie retient les Moreno en otages ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors qu’Anthony est gravement blessé, les Messy font une nouvelle prise d’otages et comptent bien récupérer une partie de la fortune de Sylvain et Christelle !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1170



Les Messy ont pris en otage les Moreno dans leur propre maison. Ophélie les menace et leur demande 2 millions d’euros. Pendant ce temps, Anthony essaie tant bien que mal de soigner sa blessure.

Pour obtenir ce qu’elle veut, Ophélie va devoir prendre de gros risques. Charlie semble avoir choisi son camp. Et Camille se pense au-dessus des lois. Au Spoon, Vanessa décide de tout.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1170 du 22 avril 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

