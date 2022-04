Demain nous appartient spoiler : Chloé disparait, elle a été enlevée ! (VIDEO)

5 ( 4 )

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance vidéo – Les choses vont dégénérer pour Chloé dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que Ophélie et Anthony ont réussi à s’évader, ils ont enlevé Chloé !







Alex est mort d’inquiétude alors que le procureur essaie de le rassurer. Selon lui, ils se débarrasseront de Chloé quand ils n’en auront plus besoin mais il ne lui arrivera rien…







Alex et Raphaëlle sont morts d’inquiétude pour Chloé depuis sa disparition. La police ne leur donne pas plus d’information. Sébastien reste très confiant sur la situation et les rassure en leur garantissant que la police est sur le coup.

Demain nous appartient Chloé victime d’un enlèvement

