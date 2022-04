Demain nous appartient spoilers : Olivier arrêté, Bart libre, une demande en mariage, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 11 au 15 avril)

4.2 ( 21 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 11 au 15 avril 2022 – C’est samedi et le week-end ne fait que commencer. Alors come toujours, pour les accros au feuilleton « Demain nous appartient », il est temps d’en savoir plus sur ce qui les attend. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’arrestation d’Olivier Doucet et la libération de Bart.







La police va découvrir que c’est lui le coupable et va rechercher son complice… Et c’est Garance qui va finir par dévoiler toute la vérité.

De son côté, Bart est libéré de prison et retrouve Louise. Il prend une grande décision : il veut la demander en mariage !



Quant à Alma, elle reçoit les résultats de ses examens. C’est Victoire qui lui annonce que tout est normal.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 11 au 15 avril 2022

Lundi 11 avril (épisode 1161) : Une vidéo va faire éclater la vérité aux yeux de tous. La mort menace à nouveau les «cinq du pacte». Le mangeur de tartes passe aux aveux. C’est à Victoire d’annoncer à Alma la grande nouvelle.

Mardi 12 avril (épisode 1162) : Au fil des interrogatoires, Karim relève quelques incohérences. Olivier refuse de voir sa fille payer pour les crimes commis. Sébastien trouve les goûts de sa fille discutables. Alma ne touche plus terre.

Mercredi 13 avril (épisode 1163) : Garance ne peut plus protéger son père. Les «cinq du pacte» tentent de tourner la page, chacun à leur manière. Stanislas a mis les voiles. Bart écrit un nouveau chapitre de sa vie.

Jeudi 14 avril (épisode 1164) : Chloé va jouer un rôle bien plus important qu’elle ne le pensait dans le procès des Messy. Charlie refuse l’aide qu’on tente de lui apporter. Garance fait sortir les cadavres du placard. Bart révise ses classiques pour combler Louise.

Vendredi 15 avril (épisode 1165) : Ophélie et Anthony ont un plan et comptent bien s’y tenir. Chloé fait une découverte qui pourrait renverser le cours des choses. Aurore aimerait jouir à nouveau de sa liberté. Pour Angie, la fin semble justifier les moyens.

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 11 au 15 avril 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

