Demain nous appartient spoilers : une disparition, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 4 au 8 avril)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 4 au 8 avril 2022 – Dn ce début de week-end, il est l’heure pour les fans de la série de TF1 « Demain nous appartient » d’en savoir plus sur ce qui les attend. Comme toujours, on vous en dit plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la disparition de Gabriel.







Alors que Garance est suspectée par la police et a un comportement étrange, Gabriel est introuvable. Timothée et Noor s’inquiètent, Gabriel pourrait bien être la prochaine victime…

De leur côté, William et Bénédicte doivent faire face au retour de leur mère à Sète !



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 4 au 8 avril 2022

Lundi 4 avril (épisode 1156) : Pour la police, l’effraction chez Sara et Roxane, l’agression de Chloé et les meurtres d’Alyzée et Romain sont l’œuvre d’une seule et même personne, qui pourrait ne pas avoir agi seule. Timothée devient, à son insu, le faire-valoir de son père. Raphaëlle se fait des idées.

Mardi 5 avril (épisode 1157) : Malgré les inquiétudes soulevées par la disparition de Gabriel, la police ne privilégie pas la piste de l’enlèvement. Christelle se laisse séduire par Victor… Hugo. Stanislas ne fait pas l’unanimité.

Mercredi 6 avril (épisode 1158) : Tout sera bientôt fini pour Gabriel. Le comportement étrange de Garance éveille les soupçons autour d’elle. Bénédicte et William reçoivent de la visite. La promenade en mer avec Stanislas tombe à l’eau.

Jeudi 7 avril (épisode 1159) : La police semble à court de suspect, mais le squelette de Romain pourrait les guider jusqu’au domicile du meurtrier. Samuel ne crie pas victoire. William est sommé de trouver une solution au plus vite.

Vendredi 8 avril (épisode 1160) : Les retrouvailles tant attendues entre Noor et Cédric sont gâchées par un imprévu. Soraya se voit contrainte de mélanger travail et vie privée. La cuisine des Roussel devient le théâtre d’un crime odieux. Victor pense avoir trouvé son mécène.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 4 au 8 avril 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

