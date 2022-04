Foot féminin : suivez France / Slovénie en direct, live et streaming sur W9 (+ score final))

5 ( 6 )

France / Slovénie ce soir sur W9. Du foot féminin ce soir à la télé. Dès 21h, assistez en effet à la rencontre France / Slovénie sur W9 et ce dans le cadre des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2023. En tête de leur groupe, nos Bleues vont encore une fois tout donner sur le stade du Mans pour faire un pas de plus vers la qualification !







Les matchs des Bleues pour les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine de football 2023 continuent avec la rencontre opposant la France à la Slovénie, en direct de la MMArena du Mans.







À l’occasion du match retour, les joueuses de Corinne Diacre rencontrent les Slovènes de Jarc Borut. Premières du groupe I et toujours invaincues depuis le début des éliminatoires, les Françaises voudront s’imposer à nouveau afin de rester en tête de leur groupe et se qualifier ainsi directement pour la phase finale, qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023.

Pour ne pas louper une miette de cette rencontre évènement, rendez-vous dès 21h sur W9. Notez que le match sera ensuite commenté en direct par Xavier Domergue et Laura Georges.



Un match à suivre également en direct et en live streaming sur 6Play, ou encore directement sur notre site avec nos scores en temps réel.

La bande-annonce du match

En tête de leur groupe, les Bleues peuvent définitivement se qualifier pour la coupe du monde 2023 ! #FRASLO – “Qualification pour la coupe du monde 2023 – 🇫🇷/🇸🇮”, ce soir à 21:00 #WWC2023Q #FiersdetreBleues @equipedefranceF pic.twitter.com/VbxUFKhv0k — W9 (@W9) April 12, 2022

Rendez-vous ce soir sur W9.

