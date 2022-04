Présidentielle : Marine Le Pen refuse qu’Anne-Sophie Lapix anime le débat de l’entre-deux-tours !

4.8 ( 6 )

Alors qu’Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés dimanche pour le second tour de l’élection présidentielle, la candidate RN a déjà ses exigences ! En effet, si Marine Le Pen fait parler aujourd’hui c’est parce qu’elle refuse que la journaliste de France 2, Anne-Sophie Lapix, anime le débat de l’entre-deux-tours.







Publicité





« Marine Le Pen ne souhaite pas qu’Anne-Sophie Lapix anime le débat parce qu’il y a un tel parti pris, et Anne-Sophie Lapix, que je respecte en tant que journaliste, n’arrive pas à dissimuler son hostilité vis-à-vis de Marine Le Pen à chaque fois qu’elle la reçoit » a déclaré Jordan Bardella, bras droit de Marine Le Pen, sur le plateau de « L’Heure des pros » sur Cnews lundi.







Publicité





Il a ajouté qu’Emmanuel Macron ne voudrait pas non plus d’Anne-Sophie Lapix.

Ce débat de l’entre-deux-tours aura lieu le mercredi 20 avril, il sera organisé et diffusé conjointement par TF1 et France 2. Les deux chaînes sont actuellement entrain de discuter et trouver un accord sur les deux journalistes qui l’animeront.



Publicité





Du côté des journalistes pressentis, on parle de Gilles Bouleau, Léa Salamé, Pascal Praud, et Anne-Claire Coudray.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note