Coupe du Monde des clubs : suivre PSG / Inter Miami en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde des clubs 29 juin 2025 – le match PSG / Inter Miami en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce dimanche soir ! La Coupe du Monde des clubs se poursuit ce soir pour le Paris Saint-Germain, qui affronte l’équipe américaine de l’Inter Miami en huitième de finale.





Un match à suivre gratuitement dès 17h45 sur DAZN, coup d’envoi de la rencontre à 18h.







Publicité





Le Paris Saint-Germain affronte ce dimanche l’Inter Miami dans un huitième de finale très attendu de la Coupe du Monde des clubs. Ce match marque le tout premier affrontement officiel entre ces deux clubs, et il s’annonce comme l’une des grandes affiches du tournoi.

Pour le PSG, récent vainqueur de la Ligue des champions 2024-2025, l’objectif est clair : confirmer sa suprématie sur la scène européenne en décrochant un trophée mondial. L’équipe de Luis Enrique arrive en confiance, avec un parcours solide en phase de groupes et des stars comme Ousmane Dembélé qui veulent marquer de leur empreinte cette compétition.



Publicité





De son côté, l’Inter Miami s’appuie sur Lionel Messi, qui retrouve son ancien club pour la première fois depuis son départ en 2023. Entouré de ses amis et ex-coéquipiers barcelonais, tels que Luis Suárez, Sergio Busquets et Jordi Alba, Messi sera le principal danger pour la défense parisienne. Le club floridien, deuxième de son groupe, rêve de réaliser l’exploit et de continuer son parcours historique.

PSG / Inter Miami – Composition des équipes

🔵 PSG (composition officielle) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Barcola, Doué, Kvaratskhelia

🔵 Inter Miami (composition officielle) : Ustari – Weigandt, Aviles, Falcon, Allen – Allende, Redondo, Busquets, Alba – Messi, Suarez.

PSG / Inter Miami en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur DAZN dès 17h45. Coup d’envoi de la rencontre à 28h. La plateforme diffuse la rencontrer gratuitement, il suffit juste de s’inscrire !

Et si vous n’êtes pas chez vous, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de la FIFA.

PSG / Inter Miami, match de la Coupe du Monde des clubs à suivre ce soir dès 20h50.