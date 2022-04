Les 12 coups de midi : après avoir décroché l’étoile mystérieuse, Maël signe une 8ème victoire (VIDEO)

5 ( 2 )

« Les 12 coups de midi » du 15 avril 2022, nouvelle victoire de Maël – Après avoir décroché sa première étoile mystérieuse hier en reconnaissant Lewis Hamilton (voir notre article), nouvelle victoire de Maël aujourd’hui dans « Les 12 coups de midi » ! Le Maître de Midi, originaire d’Alsace, continue sa belle ascension.







Maël a signé ce vendredi midi un Coup de Maître à 10.000 euros avant de découvrir la nouvelle étoile mystérieuse.







La cagnotte de Maël s’élève à 45.793 euros de gains et cadeaux alors que du côté de l’étoile mystérieuse, ce n’est que le début et on ne voit pas grand chose.

Maël a proposé le nom de Christian Jacques après avoir cru reconnaitre des signes égyptiens. Mais ce n’est pas lui derrière cette nouvelle étoile !



Les 12 coups de midi vidéo replay du vendredi 15 avril 2022

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.

