Les 12 coups de midi : Harmonie révèle sa maladie, le point sur l’étoile mystérieuse (VIDEO)

« Les 12 coups de midi » du 21 avril 2022, Maël éliminé, indice sur l’étoile mystérieuse – Alors que Harmonie est restée Maître de Midi samedi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi », elle s’est confiée au public et aux téléspectateurs, non sans susciter une vive émotion.







La Maître de Midi a révélé être gravement malade et avoir traversé des épreuves particulièrement difficiles. Cette jeune maman a vécu un AVC à 25 ans, entre ses deux grossesses, et un cancer des poumons à 28 ans. Et elle a encore des examens à passer car elle a deux taches sur le foi…







Du côté du jeu, Harmonie a réalisé hier un joli Coup de Maître à 11.000 euros. Elle fait ainsi grimper sa cagnotte à

Pas d’indice supplémentaire sur l’étoile mystérieuse. On ne voit toujours que le métro de Londres, le Tube. Harmonie est donc restée du côté de Harry Potter et a proposé samedi le nom de l’actrice Emma Watson.



Rappel des noms déjà proposés : Christian Jacques, Marc Bloch, Agatha Christie, président Nasser, Elisabeth II, Omar Sy, Lorànt Deutsch, Daniel Radcliffe, Emma Watson

Les 12 coups de midi vidéo replay du samedi 23 avril 2022

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.

