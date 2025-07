Les 12 Coups de Midi : vers un changement de règles après l’élimination d’Émilien ?

Publicité





L’après-Émilien pourrait marquer un tournant majeur dans l’histoire des 12 Coups de Midi. Après l’élimination du plus grand Maître de midi de tous les temps, la production de l’émission envisage désormais de modifier les règles du jeu pour éviter qu’un candidat ne reste aussi longtemps à l’antenne.



Dimanche, juste après la diffusion de la fin du règne d’Émilien — éliminé après 647 participations et plus de 2,5 millions d’euros de gains — Jean-Luc Reichmann a laissé entendre qu’un ajustement pourrait être envisagé pour l’avenir du programme.

« Quand on a créé cette émission, on ne pouvait pas imaginer qu’un jeune homme de 20 ans pouvait réaliser une telle performance. On ne pouvait pas changer le contrat en cours de route. Mais maintenant, on va voir avec les producteurs et TF1 s’il faut laisser cette porte ouverte aussi longtemps », a-t-il déclaré.