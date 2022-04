« Mariés au premier regard » du lundi 18 avril 2022 : coup de foudre et tensions au programme ce soir sur M6 !

4.2 ( 5 )

« Mariés au premier regard » du lundi 18 avril 2022. Ce soir sur M6, nouveau numéro inédit de votre émission « Mariés au premier regard ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 et sur 6PLAY. Au programme un coup de foudre, des révélations et une certaine tension.







« Mariés au premier regard » : à propos

Les experts Estelle Dossin et Pascal De Sutter ont analysé les profils de célibataires motivés à rencontrer l’âme sœur et leur ont fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou une partenaire compatible. Cette saison, les mariages seront célébrés à Gibraltar, loin de tous repères. Plus que jamais, les célibataires devront sortir de leur zone de confort pour faire le grand saut vers l’inconnu. Quels couples trouveront le bonheur ? Qui trouvera le grand amour grâce à la science ?

« Mariés au premier regard » du lundi 18 avril 2022

Au programme ce soir, nous retrouverons notamment :

– Axel et Caroline. Après un mariage compliqué, ils vont se retrouver en tête-à-tête, et cela ne s’annonce pas si facile… d’autant que notre jeune mariée n’y croit pas vraiment.



– Autre ambiance pour Bruno et Alicia qui ont eu un véritable coup de foudre l’un pour l’autre… Reste une épreuve pour Alicia : révéler à son mari son lourd passé. Cela risque t-il de tout remettre en cause ?

Encore un carton d’audience ?

Le dernier numéro a été diffusé il y a 15 jours. Et il a été couronné de succès permettant même au programme de battre un nouveau record d’audience historique auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Ainsi ce numéro avait convaincu 2.55 millions de romantiques, soit 13.9% de part de marché sur l’ensemble du public mais avec de très grosses performances sur cibles avec notamment 28.5% auprès des FRDA-50 soit la meilleure performance historique sur cette cible.

