« Secrets d’histoire » du 18 avril 2022 : ce soir découvrez les secrets de « Mata Hari » sur France 3

En ce matin glacial d’octobre 1917, une femme s’apprête à être exécutée au polygone de tir de Vincennes… il s’agit de Mata Hari. Hier danseuse nue et star de toutes les scènes d’Europe, elle est aujourd’hui accusée d’espionnage, alors que la Première Guerre mondiale s’éternise. Mais qui est-elle vraiment ? Une traîtresse, une mythomane ou une amoureuse éperdue, victime de ses charmes ?

Stéphane Bern vous invite à suivre l’itinéraire follement romanesque de Mata Hari. Cette femme, que la capitale adule au début du XXe siècle et qui tient le haut de l’affiche dans les plus grands théâtres de la ville. Sur scène, ses danses sexy font d’elle l’étoile des femmes nues empanachées.

Son histoire nous entraîne tour à tour aux Pays-Bas, où elle naît sous le nom de Margaretha, au sein d’une famille aisée et auprès d’un père qui va lui apprendre très tôt à rêver sa vie. Son destin se tourne ensuite vers l’Indonésie et l’île de Java, où l’amour cède rapidement la place à la douleur et aux drames.



Dans le Paris bohème de la Belle Époque, elle traîne ses guêtres de « poule de luxe » dans les plus beaux palaces où elle vit à l’année.

À la terrasse des cafés huppés, elle fait les yeux doux aux riches et aux puissants… Elle offre ses faveurs, ils financent son train de vie…

Mais lorsqu’en 1914 la Première Guerre éclate, Mata Hari quitte la scène et les projecteurs, pour devenir dans l’ombre un agent double, à la solde des Allemands comme des Français.

Espionne malgré elle, cette femme à la beauté envoûtante excelle à soutirer des informations aux gradés de tous bords, qui sur l’oreiller ne peuvent rien lui refuser.

Stéphane Bern vous invite à suivre le parcours d’une femme unique, aux multiples visages, qui a été aimée passionnément. Tour à tour suspectée, adulée, acclamée, interrogée, menacée… voici Mata Hari, l’histoire d’une effrontée scandaleuse… qui appartient aussi à notre histoire.

Plus d’un siècle après sa disparition, son nom reste bien ancré dans l’imaginaire collectif. Mégalomane, frivole, insouciante, elle a brûlé la chandelle par les deux bouts et vécu en femme résolument libre. Dans ce nouveau numéro du magazine, Stéphane Bern dévoile les secrets de l’histoire de la sulfureuse Margaretha Geertruida Zelle, alias Mata Hari. À voir aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV

