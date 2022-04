« NCIS » du 26 avril 2022 : vos épisodes de ce soir sur M6

4.9 ( 7 )

« NCIS » du 19 avril 2022. Ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay, suite de la 19ème saison inédite de la série à succès « NCIS » ! Après que Gibbs ait décidé de passer la main, l’équipe du NCIS doit se débrouiller sans lui.







« NCIS » du 26 avril 2022 : votre inédit

Saison 19 – épisode 9 : Hologramme

Le NCIS enquête sur le meurtre de Sandra Holdren, une riche conseillère en investissements financiers retrouvée dans une station navale. Brouillée avec sa fille, Sandra lui avait laissé un hologramme interactif d’elle-même, avec lequel les agents vont devoir parler pour résoudre le crime…

Dès 21h55 retrouvez GIBBS dans des épisodes déjà diffusés :

Saison 18 – épisode 13 : Mauvaise conduite

L’équipe enquête sur un délit de fuite lorsqu’un chauffard provoque la mort d’un cycliste officier. Gibbs doit témoigner contre un escroc qui a arnaqué de nombreux clients de la Navy mais sa suspension du NCIS risque de le décrédibiliser…



Saison 18 – épisode 14 : Quelque chose a changé

Une enquête sur le meurtre d’un officier pour son ordinateur conduit le NCIS jusqu’à l’oncle libyen de Phineas, le jeune ami de Gibbs, confié à une famille adoptive…

Saison 14 – épisode 19 : Les cavaliers solitaires

Lors d’une visite organisée pour des vétérans, un Caporal chargé d’accompagner l’un d’entre eux est empoisonné. Reeves est chargé de veiller sur le vétéran Henry Rogers, un témoin peu coopératif, tandis que McGee et Bishop s’intéressent à une possible liaison entre Quinn et Torres…

Saison 14 – épisode 20 : Coup de froid

Un virus s’est propagé dans l’ordinateur d’un vice-amiral et, par extension, dans le réseau du NCIS, obligeant l’équipe à consulter un spécialiste en cybercriminalité. L’enquête prend une nouvelle tournure lorsque ce dernier est retrouvé congelé à l’azote liquide. De son côté, Quinn doit prendre du temps pour s’occuper de sa mère…

Saison 14 – épisode 21 : Le droit à l’erreur

Le meurtre d’un Marine lié à un gang de motards que Torres a infiltré par le passé oblige l’agent du NCIS à se replonger dans cette mission sous couverture et à révéler un lourd secret à Gibbs…

