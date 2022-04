« Poulets grillés » : histoire et interprètes du téléfilm de France 3 ce soir (mardi 26 avril 2022)

4.9 ( 8 )

« Poulets grillés » c’st une nouvelle enquête de la commandante Anne Capestan et de sa nouvelle équipe. Rendez-vous ce soir, mardi 26 avril 2022, dès 21h10 sur France 3 mais aussi également en streaming vidéo sur France.TV.







« Poulets grillés » : l’histoire

Flic star de la BRI de Lyon, déchue à la suite d’une grave erreur, la commandante Anne Capestan se voit confier la tête de la mystérieuse « 4e brigade » : une unité dans laquelle sont transférés tous les alcooliques, dépressifs et autres inadaptés qui encombrent les services de police. C’est pourtant avec son équipe de bras cassés que la commandante va se trouver en position de résoudre l’enquête la plus importante du moment, une affaire mêlant plusieurs braquages, un as du déguisement et le meurtre inexpliqué d’un bichon maltais.

Interprètes

Barbara Cabrita (Anne Capestan)

Marie-Armelle Deguy (Eva)

Hubert Delattre (Lebreton)

Marie Petiot (La poisse)

Mohamed Belhadjine (Max)

Janis Abrikh (Zac)

Joyce Bibring (Cécile)

Jean-Michel Lahmi (Buron)

Nathalie Besançon (Liliane)…

Et avec Samuel Labarthe dans le rôle de Weber

La bande-annonce

Et on termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce…



Elle va devoir gérer une équipe de bras cassés pour résoudre une affaire policière… 🤣 « 𝗣𝗼𝘂𝗹𝗲𝘁𝘀 𝗴𝗿𝗶𝗹𝗹𝗲́𝘀 » avec @BarbaraCabrita, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/DngXdDwmPj — France 3 (@France3tv) April 25, 2022

Ce soir, la commandante Anne Capestan va devoir gérer une équipe de bras cassés pour résoudre une affaire policière… À voir aussi en replay sur France.TV

