Demain nous appartient du 13 mai : un mort pendant le mariage de Louise et Bart (résumé + vidéo épisode 1185 en avance)

Demain nous appartient du 13 mai 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1184 de DNA – C’est le jour J pour Louise et Bart dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Les derniers préparatifs du mariage alors que tout le monde pense que Mercier étant mort, il n’y a plus de danger… Mais un terrible drame va survenir pendant le mariage et un personnage principal va mourir !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1185



Enfin un heureux événement à Sète ! Le mariage de Bart et Louise va enfin avoir lieu. Chloé et Anna aident Bart pour les derniers préparatifs. Et surprise : Maxime y participe à sa façon depuis les Etats-Unis… !

Tout le monde lève son verre pour célébrer leur amour mais un drame se prépare… Raphaëlle apprend la triste vérité sur Dorian. Quant à Samuel et Victoire, ils forment un couple passionnel et volcanique.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1185 du 13 mai 2022

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

