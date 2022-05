Demain nous appartient spoilers : Louise est morte, Tristan soupçonné, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 16 au 20 mai)

5 ( 1 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 16 au 20 mai 2022 – En ce début de week-end et comme chaque samedi, il est temps pour les fans du feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » d’en savoir plus sur ce qui les attend. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la mort de Louise.







En effet, elle décède à l’hôpital et Bart est dévasté… La police recherche maintenant un copycat de Mercier et se tourne vers l’entourage de Bart et Louise. Sébastien est convaincu qu’il s’agit de Tristan !

De son côté, Roxane apprend une mauvaise nouvelle : elle n’est pas enceinte, la FIV n’a pas marché. Avec Sara, elles sont déçues mais ne perdent pas espoir.



Et Cédric organise un dîner avec Noor et ses enfants…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 16 au 20 mai 2022

Lundi 16 mai (épisode 1186) : Le copycat a fait une nouvelle victime et la police met tout en œuvre pour l’arrêter. A l’hôpital, Bart perd son sang-froid. Une dispute éclate entre Raphaëlle et Camille. Samuel et Victoire trouvent finalement un terrain d’entente.

Mardi 17 mai (épisode 1187) : La police court toujours après le meurtrier. Sébastien sait qu’il a sa part de responsabilité. Conscientes que le copycat pourrait frapper à nouveau, Chloé et Anna ne se sentent pas en sécurité. Angie et Nathan passent le cap. Victor a trouvé une botte secrète pour faire plier les Moreno.

Mercredi 18 mai (épisode 1188) : La dernière victime du copycat a laissé derrière elle des informations qui pourraient orienter la police sur l’identité du ravisseur. Au Spoon, les clients et amis de Louise lui rendent un vibrant hommage. La soirée promet d’être épicée chez les Lopez-Diallo. Aurore s’assure que Manon n’aura pas de traitement de faveur durant son stage.

Jeudi 19 mai (épisode 1189) : Malgré les réserves émises par certains, pour Sébastien, la culpabilité de Tristan ne fait pas l’ombre d’un doute. Au Pescatore, Bart sera bientôt plus seul que jamais. Grande désillusion pour Roxane et Sara qui ne comptent pas abandonner pour autant. A l’hôpital, Victoire s’amuse à jouer avec le feu.

Vendredi 20 mai (épisode 1190) : Raphaëlle et Sébastien ne sont pas d’accord au sujet de Tristan. En épluchant le courrier de Mercier, Georges fait une importante découverte. A l’hôpital, Samuel inverse la tendance. Les Moreno pourraient finalement tirer profit de la situation.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 16 au 20 mai 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

