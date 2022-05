Ici tout commence spoilers : Claire se souvient, Jasmine accusée, la décision d’Anaïs, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 16 au 20 mai)

5 ( 4 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 16 au 20 mai 2022 – C’est le début du week-end et comme tous les samedis si vous êtes fan de la série de TF1 « Ici tout commence », c’est le moment d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par le réveil de Claire et ses souvenirs qui vont se révéler être déterminant !







En effet, les souvenirs reviennent petit à petit à Claire et font avancer l’enquête ! Salomé accuse Jasmine d’être la responsable de l’accident… A-t-elle raison ?

De son côté, Kelly ne lâche rien et revient déjà en cuisine ! Quant à Lisandro, il gaffe et blesse Anaïs, qui finit par prendre une grande décision qui va bouleverser sa vie…



Teyssier est jaloux de la relation entre Constance et Zaccharie. Et Enzo est accusé de tricherie…

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 16 au 20 mai 2022

Lundi 16 mai (épisode 400) : Pour Axel et Louis, l’impensable se produit. De son côté, Teyssier est l’arroseur arrosé. La confiance retrouvée, Enzo fait une annonce enflammée.

Mardi 17 mai (épisode 401) : Intriguée par un souvenir de Claire, Salomé décide de mener son enquête. Anaïs prend une décision et Lisandro fait une révélation. Déterminée, Kelly surprend tout le monde en cuisine.

Mercredi 18 mai (épisode 402) : Un échange téléphonique bouleverse Salomé. En cuisine, Kelly ne lâche rien et impressionne la brigade. Des révélations déplacées de Lisandro blessent Anaïs.

Jeudi 19 mai (épisode 403) : Un souvenir de Claire pourrait faire basculer l’enquête. Lors d’une évaluation, Olivia fait une terrible accusation. De son côté, Constance fait une déconcertante découverte. Anaïs prend une décision qui va bouleverser sa vie.

Vendredi 20 mai (épisode 404) : Les souvenirs reviennent à Claire lorsqu’elle retourne sur les lieux de la catastrophe. Théo et Zacharie sont les supporters de Constance. Contre vents et marée, Enzo ne lâchera rien.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 16 au 20 mai 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

