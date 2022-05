« Hitler-Staline – le choc des tyrans » : ce soir sur France 3 (lundi 9 mai 2022)

4.9 ( 7 )

un film inédit diffusé dans le cadre de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale et raconté par Philippe Torreton. Rendez-vous dès 21h10 sur France 3







« Hitler-Staline – le choc des tyrans »

Le 23 août 1939, le monde découvre avec stupeur qu’Hitler et Staline, les plus irréductibles des ennemis d’alors, ont signé un accord. Un pacte qui leur permettait de se partager la Pologne et qui donnait toute liberté au chef nazi de concentrer ses forces à l’Ouest, contre la France et le Royaume Uni. Par cet accord, l’Europe va être précipitée dans la guerre. Avec le pacte germano-soviétique, Staline et Hitler ont mis de côté toute logique politique pour laisser croire aux démocraties occidentales qu’un tel rapprochement était impossible et finalement concilier l’inconciliable. On a longtemps ignoré la relation « intime » entre Hitler et Staline, c’est pourquoi ce film explore avec des documents inédits et colorisés l’intimité des deux monstres, la fascination réciproque, leurs manœuvres pour se rapprocher, les marques de confiance qu’ils ont échangées et tout le bénéfice qu’ils ont tiré du pacte germano-soviétique, avant de reprendre leur guerre à mort, en juin 41 avec l’opération Barbarossa.

La bande-annonce

La suite ? C’est sur France 3 que ça se passe à partir de 21h10…

