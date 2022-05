4.9 ( 7 )

« Meurtres au paradis » du 9 mai 2022 : ce soir suite de la saison 11 inédite. Votre série « Meurtres au paradis » est de retour ce soir sur France 2 et vous donne rendez-vous à partir de 21h10 ou en replay sur France.TV pour la suite de la saison 11. Ça c’est pour la bonne nouvelle ! La mauvaise c’est qu’un seul épisode inédit est au programme ce soir encore.







« Meurtres au paradis » du 9 mai 2022 : les épisodes de ce soir

Un meurtre sans cadavre (inédit)

Orla Mills, avocate à Dublin, vient à Sainte-Marie pour disperser dans la mer les cendres de son mari, Jonty, mort dans des circonstances suspectes. Elle est accompagnée de sa fille de 18 ans, Astrid, sa meilleure amie, Eve Wilding, et le mari de celle-ci, Callum. Le soir même, alors qu’ils s’apprêtent à regarder ensemble le film préféré du défunt pour honorer sa mémoire, Eve s’absente sur la terrasse et appelle la police pour signaler un meurtre. Arrivé sur place avec son équipe, l’inspecteur Parker découvre Eve dans la piscine entre la vie et la mort.

Épisode « Témoin aveugle (rediffusion)



Ne cachant pas sa joie à l’idée de repartir enfin pour Londres, l’inspecteur Parker doit résoudre une ultime enquête : le meurtre d’un homme de 54 ans, tué d’une balle en pleine poitrine sur la plage. L’épouse de la victime, Olivia Reeves, affirme avoir entendu un coup de feu après leur baignade matinale. Atteinte de cécité, cette actrice anglaise renommée avait mis un terme à sa carrière et s’était retirée à Sainte-Marie.

« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.

