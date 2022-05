« Koh-Lanta, Le Totem Maudit » : qui sont les éliminés de l’épisode 10 ? (résumé + replay 3 mai)

5 ( 7 )

Koh-Lanta, Le Totem Maudit, épisode 10 du mardi 3 mai 2022 – C’est parti pour l’épisode 10 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit » après l’élimination de Colin lors du premier conseil de la tribu réunifiée. Olga est écoeurée et veut se venger… Elle essaie de convaincre Yannick de faire sortir Louana !







Le jeu de confort est annoncé. Denis leur parle de la récompense : massage, douche, et panier de fruits ! Et l’aventurier le moins bon subira la malediction du totem : un vote contre lui au conseil ! Et c’est Yannik qui tombe le premier.

La victoire se joue entre François et Bastien. Et la victoire est pour François ! Il doit choisir avec qui partager son confort, il désigne Ambre.







Ce confort est un vrai bonheur et François en profite pour dire à Ambre qu’il espère aller loin avec lui. Sur le camps, Maxime est dans le viseur…



Le lendemain, alors que François et Ambre sont de retour, il manque la portion de manioc de Fouzi. Maxime se fait directement accuser mais il assure que ce n’est pas lui !

L’épreuve d’immunité est annoncée. Et coup de théâtre : l’aventurier qui finira dernier sera éliminé sur le champs ! Il s’agit d’un classique de Koh-Lanta, les grappins. La victoire va une fois encore à François, qui remporte le totem synonyme d’immunité. Et c’est finalement Pauline qui est éliminée !

Denis informe les aventuriers que des colliers d’immunité ont été cachés sur leur camps depuis la réunification.

Le petit groupe de Maxime veut voter contre Yannick. Jean-Charles préfère voter contre Olga… Les stratégies vont bon train. Et les ex-jaunes ciblent Louana.

C’est l’heure du conseil. Et c’est finalement Yannick qui est éliminé !

Si vous avez manqué l’épisode 10 de Koh-Lanta ce mardi 3 mai 2022, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le 10 mai pour suivre l’épisode 11 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit ».

