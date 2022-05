5 ( 6 )

« Les plus belles années d’une vie » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir (dimanche 22 mai 2022). Ce soir sur France 2 (re)découvrez le film de Claude Lelouch « Les plus belles années d’une vie » ou quand un couple mythique du cinéma français se reforme devant sa caméra.







« Les plus belles années d’une vie » : l’histoire

Anne Gauthier se souvient des beaux moments qu’elle a autrefois passés avec le coureur automobile Jean-Louis Duroc. Mais cette histoire, intense, n’a pas duré. Jean-Louis, lui, diminué par des pertes de mémoire, vit dans un institut médicalisé. Ses seuls souvenirs récurrents sont ceux de sa relation avec Anne. Antoine, le fils de Jean-Louis, demande donc à Anne de rendre visite à son père. Mais elle hésite un peu à se replonger dans un passé aussi beau que douloureux..

Interprètes

Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Marianne Denicourt, Souad Amidou, Antoine Sire et Monica Bellucci ! Un casting de rêve quoi !

La bande-annonce

Et on termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce.



Le couple mythique du cinéma français se reforme devant la caméra de Claude Lelouch. "Les plus belles années d'une vie", avec Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, à voir demain à 21h10#Cannes2022 pic.twitter.com/8V9vnS9Xc8 — France 2 (@France2tv) May 21, 2022

« Les plus belles années d’une vie » ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming via la fonction direct de France.TV

