« Les carnets de Max Liebermann » du 22 mai 2022 : ce soir final de la saison 2 avec l’épisode « Les pièges du crépuscule » sur France 3 (inédit). Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne pour découvrir le troisième et dernier épisode de cette courte saison.







À propos de la saison 2

Vienne, 1907. Le docteur Max Liebermann, jeune psychanalyste anglais, a ouvert un cabinet en ville, mais les préjugés contre cette nouvelle branche de la médecine restent tenaces. Son ami, l’inspecteur Oskar Rheinhardt, n’hésite pourtant pas à faire de nouveau appel à lui pour plonger dans la psychologie des meurtriers et de leurs victimes afin de résoudre des crimes particulièrement mystérieux.

« Les carnets de Max Liebermann » du 22 mai 2022 : votre épisode inédit

Episode 3 – Les pièges du Crépuscule(Darkness Rising)

Lors d’une conférence à la Société Historique, Max et son père assistent à une altercation entre un orateur, le Frère Stanislav, et Isaak, le frère de Jonas Korngold. Isaak accuse le moine d’être un dangereux fanatique et d’encourager les actes antisémites par ses propos. Quelques jours plus tard, le moine est retrouvé battu à mort dans la sacristie de son monastère.



Dès 22h40, « Les mensonges de l’esprit » (rediffusion)

Le comportement soudainement étrange de son neveu, Daniel, pousse Max et Oskar à enquêter sur l’école militaire dans laquelle il étudie. Alors qu’ils se heurtent au mutisme du corps enseignant, Max découvre qu’un jeune élève, Thomas Zelenka, a curieusement trouvé la mort quelques jours avant la crise de Daniel. Selon lui, il y a un rapport évident entre les deux événements. Surtout, il est persuadé que la mort de Thomas est un meurtre. Au moment où l’affaire allait être classée, Max reprend l’affaire à zéro. Mais pour résoudre ce mystère, il devra d’abord surmonter la loi du silence qui règne au sein de l’institution.

Retrouvez aussi « Les carnets de Max Liebermann » en streaming vidéo puis replay sur France.TV

