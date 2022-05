5 ( 5 )

« Tandem » saison 6 : dès le 24 mai 2022 sur France 3 ! Bonne nouvelle pour les fans, « Tandem » sera bientôt de retour sur France 3. Lancement de la saison 6 à partir du mardi 24 mai 2022 !







En fin de saison 5, Léa avait osé le grand plongeon, en laissant à Paul un mot en référence à leur mariage 25 ans plus tôt – manière de lui dire, subtilement mais sûrement, qu’elle était prête à recommencer à zéro avec lui. Mais tandis qu’elle attendait fébrilement une réponse de Paul, Inès a trouvé le mot avant lui, et l’a détruit.

« Tandem » saison 6

La saison 6 s’ouvre sur un malentendu terrible entre Léa et Paul. Léa prend le silence de Paul pour un refus. Elle s’en veut d’y avoir cru et tente de prendre ses distances avec lui pour ne pas souffrir. Paul, de son côté, ignorant tout, ne comprend pas pourquoi Léa se montre si fermée face à lui…

Inès est la seule à comprendre ce qui se joue, dans la peur que Paul et Léa finissent par comprendre ce qu’elle a fait. Si bien que, par instinct de protection, prisonnière de l’engrenage qu’elle a déclenché, elle va se retrouver à jouer un rôle de plus en plus questionnable. Véritablement amoureuse, elle semble prête à tout pour protéger son avenir avec Paul. Quitte à l’éloigner radicalement de Léa et de sa famille…



Si Léa n’a pas son mot à dire sur la vie amoureuse de Paul, elle n’en reste pas moins la mère de leurs enfants. Jusqu’où Léa peut-elle laisser Inès prendre une place auprès d’Alice et Thomas avant de se sentir légitimement écartée ? Et alors qu’elle prend conscience des habiles manipulations d’Inès, comment le faire comprendre à Paul sans passer pour l’ex parano ? Léa avance sur une ligne de crête. Inès réussira-t-elle à séparer Paul et Léa ?

Retrouvez la 6me saison de « Tandem » avec Astrid Veillon (Commandante Léa Soler) et Stéphane Blancafort (Capitaine Paul Marchal) dès le 24 mai sur France 3 et en replay sur France.TV

