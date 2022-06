« Bull » du 11 juin 2022 : vos épisodes inédits de ce soir sur M6

5 ( 1 )

« Bull » du 11 juin 2022 sur M6. Ce soir sur M6 suite de la 6ème et ultime saison de « Bull ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 et en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







« Bull » du 11 juin 2022 : les épisodes inédits de ce soir

Saison 6 – épisode 9 : Faux positif

Bull et Chunk aident une mère en deuil, Vernice, à poursuivre en justice les développeurs d’un logiciel de reconnaissance faciale qui a identifié son fils comme un criminel, ce qui l’a conduit à être abattu par la police. Par ailleurs, Bull découvre que Marissa envisage d’aller travailler pour un cabinet concurrent…

Saison 6 – épisode 10 : Quelque chose dans la tête

Bull et son équipe viennent en aide à Linda Bloom, accusée d’avoir poignardé et tué son patron. Linda ne peut s’expliquer son geste. On lui diagnostique rapidement un méningiome qui affecte son comportement… Bull doit également gérer le départ de Marissa, partie pour un autre cabinet. Il doit la remplacer mais aucun candidat ne lui convient…

Ces 2 épisodes inédits seront suivis dès 22h50 de 4 épisodes en rediffusion.



