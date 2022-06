Ici tout commence spoilers : Constance ouvre les yeux, une sanction, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 13 au 17 juin)

4.1 ( 9 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 13 au 17 juin 2022 – C'est le début du week-end et comme chaque samedi, il est temps pour les fans de la série quotidienne « Ici tout commence » d'en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par les retrouvailles de Constance et Teyssier.







En effet, Constance va ouvrir les yeux sur Zacharie et retrouver son mari. C’est en secret qu’Emmanuel et Constance se retrouvent et passent la nuit ensemble.

Les premières années vont faire face à une désillusion… Ils pensent avoir un coup d’avance mais les examens sont avancés ! Et Teyssier décide une nouvelle fois de virer des élèves !



Un nouveau arrive en tant que livreur à la Table des Rivière et se lie d’amitié avec Gaetan.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 13 au 17 juin 2022

Lundi 13 juin (épisode 420) : Constance est contrainte d’ouvrir les yeux. En cuisine, des heures de préparation tombent à l’eau. Nouveau sujet de tension entre Rose et Clotilde…

Mardi 14 juin (épisode 421) : La veille des épreuves de 1ère année, des célébrations battent leur plein. Coup de théâtre pour Charlène, la petite princesse découvre ses haillons. A La table des Rivière, un nouveau livreur fait son arrivée.

Mercredi 15 juin (épisode 422) : Un réveil vaseux dans les marais… aux conséquences désastreuses. Lune de miel secrète chez les Teyssier. Pendant qu’une amitié naît à La table des Rivière.

Jeudi 16 juin (épisode 423) : Stupeur à L’institut, la sanction des 1ère année est tombée. De son côté, Rose fait une proposition ambitieuse à Clotilde. En cuisine, Charlène retrouve sa couronne et son piédestal.

Vendredi 17 juin (épisode 424) : Ambre tient tête à Teyssier : la sanction est terrible. Entre Philippe et Axel, l’heure de la confrontation a sonné. Tension en cuisine : entre Charlène et Célia, ça chauffe.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 13 au 17 juin 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l'épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

