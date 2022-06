Demain nous appartient du 14 juin : Stanislas manipule encore Raphaëlle (résumé + vidéo épisode 1207 en avance)

5 ( 3 )

Demain nous appartient épisode du mardi 14 juin 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1207 de DNA – Stanislas manipule encore Raphaëlle ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors qu’il a vu qu’elle se confiait à son père, Stanislas décide de prendre les devants et lui avoue avoir provoqué leur rencontre… Il lui fait une déclaration d’amour et Raphaëlle semble encore y croire !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1207



Alors que Raphaëlle se confie à son père, Stanislas voit le danger arriver… Il prend les devants et lui avoue la vérité au sujet de leur rencontre. Ils ne se sont pas rencontrés par hasard, c’est lui qui a provoqué leur rencontre !

Raphaëlle est prête à se défendre en cas de crise. Audrey offre à Léo un cadeau très spécial. Bart a besoin d’être rassuré. Noor et Cédric se rendent à l’évidence.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1207 du 14 juin 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.

