Ici tout commence spoilers : Teyssier prend une décision, Salomé ouvre son coeur, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 6 au 10 juin)

4.8 ( 6 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 6 au 10 juin 2022 – On est samedi et c’est un nouveau week-end prolongé qui commence. Pour les fans de « Ici tout commence », c’est le moment d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





On peut vous dire que la semaine va être marquée par les championnats de pâtisserie et les manigances de Cardone.







Publicité





Entre Teyssier et Zacharie, c’est la guerre ! Zacharie le provoque et il s’allie à Cardone… Teyssier décide de participer aux sélections mais il se retrouve seul face à tout l’institut.

Et de son côté, Salomé décide finalement d’ouvrir son coeur à Axel : elle lui avoue avoir des sentiments pour lui depuis le mal mais ne pas les assumer. Axel est sous le choc et ne sait plus où il en est.



Publicité





Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 6 au 10 juin 2022

Lundi 6 juin (épisode 415) : Contre toute attente, Teyssier prend une surprenante décision. De son côté, Théo se retrouve dans de beaux draps. Entre Axel et Salomé, la coupe est pleine.

Mardi 7 juin (épisode 416) : La famille Teyssier fait face à une nouvelle épreuve. Salomé a de plus en plus de mal à prendre sur elle. Tom et Ambre sont beaucoup trop détendus…

Mercredi 8 juin (épisode 417) : A l’institut, les sélections régionales commencent… et les tensions aussi. De son côté, Tom fait une proposition indécente à Kelly. Axel et Salomé : feu d’artifice et pétard mouillé.

Jeudi 9 juin (épisode 418) : Pour remporter les sélections, Teyssier et Zacharie mettent les petits plats dans les grands. Laetitia fait quant à elle, une réjouissante découverte. A La table des Rivière, Solal fait face à un commis inattendu.

Vendredi 10 juin (épisode 419) : Cardone vend la mèche et laisse tomber ses complices. De nouvelles tricheries se fomentent en cuisine… Rose a une idée qui pourrait modifier l’avenir de l’institut.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 6 au 10 juin 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note