Kelly Vedovelli bientôt virée de TPMP ? Cyril Hanouna clashe sa chroniqueuse en direct

Alors que la fin de saison approche pour Cyril Hanouna et l’équipe de « Touche pas à mon poste », l’animateur pourrait bien virer l’un de ses chroniqueurs. En effet, l’ambiance semble tendue entre Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli.







Celle-ci était absente lundi en début d’émission et l’animateur l’a appelée en direct dans TPMP. Il n’a pas hésité à la clasher devant tout le monde et il se murmure qu’il pourrait la virer de l’émission.







N’hésitant pas à faire remarquer son retard aux téléspectateurs de TPMP, Cyril Hanouna a appelé Kelly Vedovelli en direct.

« Tu sais qu’on est en plateau là, on t’attend » lui a-t-il balancé et la chroniqueuse ne semblait pas être au courant puisqu’elle lui a répondu « Ah ouais ? ». Il a ensuite demandé à Kelly si elle comptait les rejoindre et on a senti un tacle dans sa réponse : « Franchement, pourquoi pas ? Ça fait longtemps que je n’ai pas vu les gens et ça me ferait plaisir »



« T’auras le temps de papoter l’année prochaine » a conclu Cyril Hanouna avant de balancer, après avoir raccroché : « On a un gros problème avec elle. C’est la brebis galeuse de la classe »

Une fois Kelly Vedovelli arrivée sur le plateau de « Touche pas à mon poste », les téléspectateurs ont commenté sur les réseaux sociaux et ont trouvé que la chroniqueuse n’avait pas l’air dans son assiette…

