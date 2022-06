« Koh-Lanta, Le Totem Maudit » : qui a été éliminé à l’orientation ? Qui sera sur les poteaux ? (résumé + replay 14 juin)

5 ( 7 )

Koh-Lanta, Le Totem Maudit, épisode 16 du mardi 14 juin 2022 – C’est parti pour l’épisode 16 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit » après l’élimination d’Olga lors du dernier conseil éliminatoire. Ce soir, c’est l’heure de la mythique épreuve de l’orientation !







Publicité





Olga rejoint le camps du jury final tandis que l’orientation est annoncée.

Denis les accueille et leur présente les trois zones avec des éléments remarquables : la souche dressée, la pierre tachetée, le bouquet de bambous. Mais le totem maudit est là et va changer la donne avec une ultime malédiction ! Les deux aventuriers qui n’auront pas trouvé de poignard participeront à une 2ème épreuve d’orientation car ils seront 4 sur les poteaux !







Publicité





Denis leur explique que pour le quatrième, le poteau sera maudit et donc beaucoup plus difficile.



Publicité





Jean-Charles et Ambre partent sur la pierre tachetée, Bastien et Géraldine vont à la souche dressée, et François va au bouquet de bambous. François est le premier à trouver son repère ! Jean-Charles trouve à son tour la pierre tachetée et cherche la balise. Ambre également mais Jean-Charles trouve la balise le premier.

Jean-Charles fonce à la table d’orientation alors que Bastien trouve le repère et la balise dans la foulée ! Géraldine trouve elle aussi sa balise. Et c’est finalement Jean-Charles qui trouve le premier poignard et remporte cette épreuve d’orientation en seulement 36 minutes !

Bastien arrive à la table d’orientation mais se trompe de couleur… Il comprend son erreur mais décide de ne pas y retourner. Et Géraldine trouve le poignard !

François trouve enfin sa balise après plus d’une heure de recherches. Ambre se sent nulle et désespère… Bastien les rejoint et lui aussi est démoralisé. Et François finit par trouver le 3ème poignard !

Jean-Charles, Géraldine et François ont validé leurs places sur les poteaux. Bastien et Ambre vont devoir se départager sur une seconde épreuve. Ils doivent cette fois-ci trouver un repère, l’arbre creu, et il n’y a pas de balise, ils ont directement les pas et la direction. Ambre trouve la première le repère mais c’est Bastien qui trouve le poignard !

Bastien sera donc sur le poteau maudit lors de la finale la semaine prochaine, face à Jean-Charles, Géraldine et François.

Si vous avez manqué l’épisode 16 de Koh-Lanta ce mardi 14 juin 2022, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le 21 juin pour suivre la finale de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note