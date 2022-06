5 ( 5 )

Suivez le concert de « Sexion d’Assaut » en direct de Marseille, ce soir sur W9 (mercredi 15 juin 2022) ! C’est l’évènement musical de ce début d’été le concert de « Sexion d’Assaut » en direct du Dôme de Marseille. Et W9 vous propose de le suivre en direct et en exclusivité à partir de 21h00 ! Live et streaming vidéo sont également possible sur 6PLAY via la fonction direct. On imagine que le replay prendra le relais, si replay il y a.







Publicité











Publicité





Suivez le concert de « Sexion d’Assaut » en direct de Marseille, ce soir sur W9

Pour ne pas louper une miette de ce concert, installez confortablement à la maison et rendez-vous sur W9 dès 21h00. Gims, Black M, Barack Adama, Lefa, Maska, Doomams, JR O Crom… nous offriront les plus grands tubes ! De « Désolé », « Wati by night », « Ma direction » à « Wati house », vous revivrez tous les succès d’un groupe devenu mythique !

Live et streaming vidéo seront possibles au même moment sur 6PLAY et fonction direct.

La « Sexion d’Assaut » vous donne rendez-vous pour un show exceptionnel baptisé « Le retour des Rois » ! Sera t-il salué par les téléspectateurs ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note