« La stagiaire » du 23 juin 2022 : vos épisodes de ce soir

« La stagiaire » du 23 juin 2022. Michèle Bernier et Antoine Hamel vous donnent de nouveau rendez-vous ce soir pour des épisodes en rediffusion de votre série « La stagiaire ». Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« La stagiaire » du 16 juin 2022 : vos épisodes de ce soir

6 épisodes au programme. Découvrez maintenant le résumé des deux premiers d’entre-eux.

Saison 6, Episode 3 « K.O »

Philippe Kramer, ancien boxeur professionnel, était devenu directeur d’un club amateur où il entrainait de nombreux jeunes des quartiers populaires de Marseille. On l’a retrouvé mort, asphyxié sous un appareil de musculation. Le juge Delcourt et sa stagiaire découvrent que cet homme était très apprécié par les familles des jeunes qu’il aidait à se construire à travers la discipline de la boxe. Qui pouvait donc lui en vouloir au point de l’assassiner ?



Saison 6, Episode 4 « Dans la lumière »

Isaac Lanciaux est devenu un nom incontournable dans le monde de la recherche spatiale et astronomique. Il est en effet l’auteur d’une découverte cruciale : celle d’une nouvelle planète dans l’univers. Il est retrouvé mort au planétarium de Marseille, où il travaillait beaucoup sur sa découverte. Constance et Boris découvrent que cet homme avait de nombreux admirateurs, mais aussi beaucoup d’ennemis. Leur enquête n’en est que plus compliquée…

Ce soir retrouvez la plus douée des stagiaires sur France 3 et en replay sur France.TV.

