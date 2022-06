« Le monde de Jamy » du 22 juin 2022 : au sommaire ce soir « Montée des eaux – Comment sauver nos plages ? »

5 ( 5 )

« Le monde de Jamy » du 22 juin 2022. Ce mercredi soir, numéro inédit de votre magazine « Le monde de Jamy ». Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 et sur France.TV pour voir le programme en avant-première ou en replay. Et pour ce nouveau numéro, il sera question inéluctable de la montée des eaux…







« Le monde de Jamy » du 22 juin 2022

C’est un trésor menacé : la France compte 5 800 kilomètres de façade maritime, des plages prises d’assaut chaque été par 30 millions de vacanciers… La conquête du littoral s’est faite au pas de charge. En seulement un siècle, nous avons construit des centaines de stations balnéaires, toujours plus proches de l’eau, sans en mesurer les risques.

Car, on l’avait oublié, nos plages ne sont pas immuables. Au cours de l’histoire, elles n’ont cessé de bouger. La mer recule lors des périodes glaciaires, puis remonte quand le climat se radoucit. Et depuis 2 000 ans, la mer avance. Centimètre par centimètre, elle grignote chaque année un peu plus les rivages. Avec déjà des conséquences dramatiques : il faut démolir des bâtiments trop proches de l’eau.

Le réchauffement climatique avec la montée des eaux va accélérer le phénomène. Comment faire face ? Été comme hiver, Jamy a arpenté nos côtes. Il a découvert un phénomène méconnu : nos plages perdent leur sable. Comment se forme cet or blond, qui vient en fait de nos montagnes ? Et pourquoi faut-il chaque hiver en apporter sur nos plages, par camion ou bateau ? Nous découvrons les nouvelles solutions techniques pour préserver nos plages.



Nos falaises aussi reculent. Combien de temps encore pouvons-nous habiter des maisons avec vue sur mer construites à leur sommet ? Nous voyons comment les géologues anticipent ce risque.

Enfin, comment nos villes côtières vont-elles s’adapter face à la montée des eaux ? Dans la plus grande salle de réalité virtuelle de France, Jamy va éprouver l’ampleur des inondations qui nous attendent…

Bande-annonce

Et on termine comme toujours ou presque avec les images, celles de la bande-annonce….

🌊 Centimètre par centimètre, la mer grignote chaque année un peu plus nos rivages… Mais alors, comment sauver nos plages ? Réponse dans @lemondedejamy avec @Gourmaud_Jamy, demain à 21.10 ! @francetvnature pic.twitter.com/0kIf38i5em — France 3 (@France3tv) June 21, 2022

Alors comment sauvez nos plages ? Réponse ce soir dans « Le monde de Jamy » sur France 3 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.

