« Doc » du 22 juin 2022 : ce soir deux épisodes inédits de la saison 2 sur TF1. Suite de la saison 2 de « Doc » ce soir sur TF1 et en replay sur MYTF1. Ce soir les épisodes « Besoin d’attention » et « Le goût de vivre »







« Doc » : piqûre de rappel

Après avoir oublié les douze dernières années de sa vie, Andrea Fanti, chef de service de médecine interne à l’hôpital, doit se reconstruire en tant que médecin et en tant qu’homme. Un rôle inspiré de l’histoire vraie de Pierdante Piccioni, médecin urgentiste italien, qu’endosse Luca Argentero avec passion et enthousiasme.

« Doc » du 22 juin 2022 : les deux épisodes inédits de ce soir

« Un passé trop présent » : Silvia, une ancienne interne, vient d’avoir un bébé, Charly. Elle fait un malaise et elle est hospitalisée dans le service de médecine interne. C’est l’ancienne maîtresse d’Enrico, mais elle a choisi de rompre avec lui pour retourner auprès de son mari. Elle était en fait enceinte d’Enrico, mais avait perdu le bébé. Marie-Rosalie, une vieille dame souffrant de problèmes cardiaques, est admise dans le service. C’est une des ouailles du père Maxime qui doit venir lui donner l’extrême onction. Il fait tout pour éviter Elisa, mais il finit par la rencontrer. Elisa sent que Gabriel lui cache quelque chose, mais il ne veut rien lui dire. Caro annonce à son père qu’elle fréquente Edouard. Il s’inquiète pour sa fille. Ricardo se rapproche de Caro. Il se méfie de sa relation avec Edouard et se renseigne sur lui. Il apprend par Guillème qu’il se drogue. Alba se sent mise à l’écart et elle est jalouse de Caro. Julia est affectée par la présence du bébé dans le service. Elle se confie à Damien et lui explique qu’elle a perdu l’enfant de Lorenzo. Ils s’embrassent. Teresa propose à Enrico de vivre avec lui. Il hésite, mais il choisit d’emménager avec elle et ses filles. Agnès essaie de se rapprocher de Manuel, mais elle a du mal à concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Caro confronte Edouard.

« Chien bleu » : En mars 2020, le personnel de la polyclinique lutte contre l’épidémie de COVID-19 qui touche tout le pays. Le moral du service de médecine interne prend un gros coup lorsque leur collègue Lorenzo est admis avec des symptômes respiratoires sévères. Avec le retour de Julia, enfin guérie du COVID, toute l’équipe se rassemble et va puiser dans ses dernières ressources pour faire face à une vague de cas critiques. Elisa fait la connaissance de Maxime à l’occasion d’une téléconsultation. Gabriel se trouve confronté à son dilemme quand sa fiancée Natsinet est admise avec des symptômes du COVID.



Casting

Avec : Silvia Mazzieri (Alba Patrizi), Luca Argentero (Andrea Fanti), Matilde Gioli (Giulia Giordano), Sara Lazzaro (Agnese Tiberi), Alberto Boubakar Malanchino (Gabriel Kidane)

« Doc » saison 2 c’est ce soir sur TF1 mais aussi en replay sur MYTF1.

