« Le reste du monde – Romance à Ibiza », lancement le 11 juillet sur W9

« Le reste du monde – Romance à Ibiza », à partir du lundi 11 juillet sur W9 – C’est le 11 juillet à 18h50 que W9 lancera sa nouvelle télé-réalité de l’été, « Le reste du monde – Romance à Ibiza ».







Après « Objectif : Reste du Monde » l’an dernier, cette fois la famille du RDM part en vacances à Ibiza.







C’est sur l’île d’Ibiza que la famille du RDM pose ses bagages, bien décidée à y passer des vacances inoubliables. Laura et Nikola vont bientôt se marier et comptent sur le Reste du monde pour les aider à préparer le plus beau jour de leur vie.

Ces vacances et le mariage qui approche vont être l’occasion pour la famille du Reste du Monde de faire le bilan, mettre à jour les vérités cachées et effacer les rancœurs du passé ! Jour après jour vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires !



NOUVELLE SAISON INÉDITE À PARTIR DU 11 JUILLET, DU LUNDI AU VENDREDI 18h50 SUR W9

