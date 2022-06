Législatives 2022 résultats : Ensemble en tête mais sans majorité absolue, devant la NUPES

5 ( 4 )

Législatives 2022 résultats – Les premières estimations des résultats des élections législatives 2022 sont tombés à 20h sur TF1 et France 2. Le parti du Président de la République, Emmanuel Macron, « Ensemble » est arrivé en tête. Il obtiendrait entre 210 et 250 sièges à l’Assemblée Nationale selon l’estimation de TF1, 224 selon l’estimation de France 2.







La NUPES arrive en seconde place et obtiendrait entre 150 et 180 sièges selon l’estimation de TF1, et 149 selon celle de France 2.

Le Rassemblement National est 3ème avec 80 à 100 sièges selon l’estimation de TF1, 89 selon l’estimation de France 2.

Si les résultats se confirment, c’est une lourde défaite pour Ensemble. Le parti d’Emmanuel Macron n’aurait donc pas la majorité absolue et va avoir besoin d’alliés.



