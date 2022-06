EXCLU Plus belle la vie : Emma et Baptiste au bord de la rupture, Eric démissionne (infos PBLV)

5 ( 4 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 15 juillet 2022 Le week-end s’achève et comme chaque dimanche soir, il est l’heure pour les fans de la série quotidienne « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Publicité





Et dans trois semaines, on peut vous dire que Baptiste et Emma sont au bord de la rupture ! Cette fois, ces deux là semblent avoir atteint le point de non retour…

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article







Publicité





Emma fait un cauchemar sur César avant d’être réveillée en sursaut par Mathis. Baptiste n’est pas là et ne répond pas au téléphone. Il tanne Jean-Louis pour obtenir une nouvelle mission. Baptiste rentre et surprend Emma en train de laisser un message à César lui disant qu’elle s’inquiète pour lui. Baptiste est saoulé et annonce à Emma qu’il va prendre des gardes en plus, dès l’après-midi. Il déchante en découvrant qu’il est affecté à la surveillance de plage…



Publicité





Baptiste et Justine sont troublés de se revoir, d’autant plus qu’ils vont former un binôme de surveillance. De son côté, Emma a inscrit Mathis au centre de loisirs et ça déplaît à Baptiste, qui considère qu’elle aurait pu profiter de ses vacances pour passer du temps avec leur fils. Au Mistral, Emma demande à Kevin de se renseigner auprès de la police canadienne au sujet de César…

Baptiste et Justine font l’amour sur la plage. Justine demande si Emma ne va pas s’inquiéter mais Baptiste veut rester là toute la nuit. Le lendemain matin, quand il rentre au studio, Emma est furieuse qu’il n’ait pas donné de nouvelles et ils se disputent…

De son côté, Eric prend une grande décision : il démissionne de la police et va s’installer en Camargue avec Simon ! Eric vide son appartement et jette la plupart de ses affaires. Il aussi vide son bureau au commissariat. Ariane lui demande un service en salle d’interrogatoire et il découvre ses collègues criant « surprise » avec une bouteille de champagne. Il dit qu’ils vont lui manquer et Ariane lui offre le corbeau comme cadeau de départ…

Blanche est furieuse contre Noé, qui a décidé de s’installer chez Betty tout l’été. Elle se rend chez Betty pour confronter son fils et lui dire que Betty a une mauvaise influence sur lui… Mais Noé se moque de son avis. Noé et Betty se murmurent des mots d’amour. De son côté, Killian apprend à Lola que Noé est parti vivre chez Betty…

A LIRE AUSSI : « Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 22 juillet 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note